Il giorno degli esami Oggi la prima prova per 2.410 studenti delle 121 classi quinte

Chissà quanti dei 2.410 studenti ammessi alla prova di maturità hanno passato ‘in bianco’ la notte prima degli esami, alle prese con le tante ipotesi di tracce del tema di italiano, la prima e più temuta delle prove scritte. A dieci giorni dall’ultima campanella a scuola, scatta oggi l’esame di Stato e dopo gli anni segnati dal Covid, si torna alla normalità: ci sono due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio. Nella provincia di Siena l’ultima fatica riguarda quest’anno 2.410 ragazzi delle 121 classi quinte, arrivati al termine della scuola superiore; di questi, 1.222 frequentano un istituto a Siena, dove sono concentrati il più degli istituti superiori, con 58 classi quinte.

Per il secondo ciclo (superiori) la maturità scatta oggi con lo svolgimento della prima prova scritta: il tema ha inizio alle 8.30, con sei ore di durata. Immancabilmente è scattato il toto tracce: troppo scontato e dunque non atteso il titolo su Italo Calvino, di cui cade il centenario dalla nascita; esclusi Montale e Pirandello, protagonisti l’anno scorso. C’è invece chi scommette su Italo Svevo, ma anche su Alessandro Manzoni e forse Gabriele D’Annunzio, per la traccia di letteratura. Per l’attualità potrebbe essere l’anno dell’Intelligenza artificiale ma anche della Costituzione italiana di cui tanto si è parlato.

Fatto sta che le sette tracce sono state già scelte un mese fa dal ministro e dalla responsabile degli esami e sono custodite in una memoria digitale con combinazione, una cassaforte smaterializzata che sarà aperta dal codice che il ministro invierà alle scuole proprio questa mattina. La seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivoesecutiva, musicale e coreutica – in base all’indirizzo -, sarà poi domani; la terza prova scritta, martedì 27 giugno, si effettua solo negli istituti con percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. C’è poi una sessione suppletiva, per chi avesse qualche impedimento nella prima: la prima prova scritta sarà il 5 luglio, la seconda il 6, la terza l’11. I calendari dei colloqui sono stabiliti invece dalle commissioni, che per la provincia di Siena sono 64.

Le commissioni d’esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno alla scuola e composte da tre membri esterni, oltre che, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti alla scuola sede di esame. E di fronte agli allarmi delle ultime ore proprio in merito alla mancanza di membri nelle commissioni, è il dirigente scolastico provinciale Renata Mentasti a tranquillizzare gli animi: "Le commissioni sono al completo e funzionanti. Si sono verificate sporadiche assenze per gravi motivi all’ultimo minuto ma l’Ufficio scolastico ha provveduto prontamente alle sostituzioni". Va detto che al momento non solo i ragazzi di quinta superiore sono ‘sotto esame’: nella provincia ci sono infatti anche 2.382 studenti delle 110 terze classi di scuola media, arrivati a fine ciclo. L’esame di terza media è tuttora in svolgimento, tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Paola Tomassoni