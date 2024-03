Il giochino del ’chi sta con chi’

Chi sta con chi? Il ’giochino’ per rispondere all’indovinello di inizio stagione che si trascinerà fino alla Tratta, è già cominciato alla previsite di ammissione dei cavalli all’Albo. Per ora si è visto poco ma la presenza del capitano della Torre Dario Ricci al Ceppo ieri mattina per salutare Scompiglio è certo un segnale di vicinanza. Che già esisteva ed è forse anche più solida. Ma non correndo Salicotto l’altro giubbetto, finora mai indossato dal fantino, potrebbe essere quello del Bruco. Con il capitano Federico Cappannoli ha stabilito un ottimo rapporto, al Ceppo non è sfuggita ieri la cordialità con il tenente di via del Comune Maurizio Nasoni. ’Indizi’ che non fanno una prova ( alla clinica anche i cavalli di Bellocchio che ha corso ad agosto nel Bruco) e non vogliono dire che sia tutto già deciso. Figuriamoci. Il Valdimontone non mollerà certo il fantino a cui deve l’ultimo successo, specie se avesse un cavallo da corsa. La Pantera è la Contrada dove Scompiglio ha fatto l’ultimo Palio, che avrebbe vinto se Anda e Bola non fosse scivolato mezzo giro prima dell’arrivo al bandierino. Ma corre anche la Lupa dove il fantino ha fatto cappotto con Preziosa Penelope. Quest’anno a luglio Scompiglio può scegliere e lasciarsi corteggiare. Lui il dominus quanto a numeri ma poi, come ripete da tempo, serve che la fortuna giri.