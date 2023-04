Il ’giallo’ della mitraglietta "Dentro quella cassa da 15 anni Cercavo tende per lo spettacolo"

di Laura Valdesi

"Cercavo materiale per il nostro spettacolo, che è poi stato rinviato. Delle tende per la scena, servivano per una porta-finestra, stile anni ’50. Erano conservate cose vecchissime dentro quella cassapanca. Mentre frugavo ho visto l’arma. Non sono esperto ma ho capito subito che era vera", racconta Carlo De Matteis, presidente della Bottega teatrale ’Quelli di Collazzi’, nonché regista della compagnia. Il ’faro’ dell’associazione dal 1987. E’ stato proprio lui, martedì prima di cena, erano passate da poco le 19, a trovare la mitraglietta austriaca perfettamente funzionante, ora sequestrata dai carabinieri che l’affideranno al Ris per capire se ha sparato in passato. O comunque sapere se è stata rubata. Informazioni utili all’inchiesta perché qualcuno l’ha messa lì anche se nessuno sapeva della sua esistenza.

La cassapanca prima si trovava nel laboratorio di ’Quelli di Collazzi’ che da qualche giorno hanno traslocato nei loro nuovi spazi all’interno dell’ex tribunale di Montepulciano. "Credo che non venisse aperta da almeno una quindicina di anni – prosegue De Matteis –; chiaro che quell’arma non era nostra. Figuriamoci poi se in scena utilizziamo una mitraglietta vera! Se serve, semmai, un fucilino di plastica con il tappino rosso... ma forse è capitato in una vecchia commedia. Ci siamo rimasti tutti malissimo. Non ho perso tempo: ho chiamato subito i carabinieri che sono arrivati e hanno sequestrato l’arma". Sembra che sia di costruzione austriaca, prodotta forse nel periodo compreso fra gli anni ’60-’90. Davvero una brutta sorpresa per ’Quelli di Collazzi’, realtà fra le più amate e certo di lungo corso di Montepulciano.