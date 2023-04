Il ’giallo’ della centenaria La figlia indagata per lesioni Rilievi tecnici dei carabinieri

di Laura Valdesi

SIENA

C’è un’anziana, che a breve compirà 102 anni, ricoverata in ospedale alle Scotte perché sul corpo presenta segni di cui si ritiene opportuno chiarire l’origine. E c’è una figlia che è stata indagata (un atto dovuto in questa fase) dalla procura per lesioni dolose aggravate dal legame appunto di parentela. Ma la vicenda, particolarmente delicata perché riguarda una persona fragile per la sua età e una famiglia stimata quanto benvoluta da tutti a Montalcino, deve ancora essere chiarita. Solo gli accertamenti aiuteranno a comprendere se esistono eventuali responsabilità.

L’inchiesta è coordinata dal pm Valentina Magnini che ha già ascoltato la figlia dell’ultracentenaria a palazzo di giustizia alla presenza del suo avvocato il giorno stesso in cui l’anziana è stata trovata e trasferita al policlinico senese. Non corre pericolo di vita ma è chiaro che, stante l’età importante, occorre monitorare l’evolversi della situazione.

Nodo basilare da sciogliere è la valutazione, probabilmente attraverso una consulenza medico legale come sempre accade in questi casi, dei segni che l’anziana presenta sul corpo e, in particolare, della loro origine. Se possono essere legati o meno ad una caduta accidentale oppure sono stati provocati. Non è da escludere che anche la difesa dell’indagata ricorra ad una propria consulenza per stabilire il tipo di lesioni e le modalità in cui queste sono sorte.

L’anziana vive in un’abitazione che, dopo l’intervento del 118 allertato al mattino da una badante e l’arrivo dei carabinieri della stazione locale e in seguito del nucleo investigativo del comando provinciale di Siena, è stata sequestrata. Gli esperti dell’Arma hanno svolto all’interno una serie di rilievi che, unitamente alle verifiche in corso di svolgimento da parte della procura, serviranno a ricostruire quanto accaduto in quella casa.