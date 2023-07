Il gesto nobile della ‘Sagra del Fungo’ Giochi per bambini donati dal Comitato

Un applauso di tutti i bambini della comunità di Pievescola perché sono arrivati i nuovi giochi a Pievescola. L’applauso è rivolto, però, al Comitato della Sagra del Fungo. Nei giardini pubblici della frazione casolese, infatti, sono stati inaugurati dei nuovi giochi per bambini donati dal Comitato. Si tratta di una spesa complessiva di ben 14mila euro che sono serviti per comperare le installazioni a servizio della comunità, in particolar modo per le famiglie. Nello specifico si tratta dei giochi e della staccionata che delimita tutto il parco urbano. L’installazione è stata ad opera della stessa Amministrazione comunale. Presente all’inaugurazione, infatti, anche il Sindaco di Casole Andrea Pieragnoli. Dei nuovi giochi per Pievescola erano stati richiesti da tempo, tutta la comunità, infatti, si è impegnata per raggiungere questo obiettivo. Il ‘grazie’ più grande naturalmente va al Comitato della Sagra del Fungo che ha optato per restituire alla comunità una parte dei ricavi dell’occasione culinaria.

