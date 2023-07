Il Galà di Viamaestra Già 230 prenotazioni

Sono oltre 230, per adesso, le prenotazioni alla Cena di Gala con fini benefici in calendario nel centro storico di Poggibonsi per martedì prossimo 18 luglio. Una iniziativa voluta dall’associazione Viamaestra Centro commerciale naturale, presieduta da Laura Martelli con l’obiettivo di sostenere il progetto ’Uniti per l’ospedale’, iniziativa lanciata ad aprile dagli Amici di Poggibonsi, con numerose adesioni nel tessuto associativo locale, per permettere al reparto di Oncologia di Campostaggia di dotarsi dell’apparecchiatura necessaria per limitare la caduta dei capelli nelle persone che si sottopongono a sedute di chemioterapia. E così l’incasso dell’evento solidale, che si svolge con il patrocinio del Comune di Poggibonsi e con la partecipazione di Confesercenti e Confcommercio, di associazioni locali come Fisar e Fratres, e aziende – Fratelli Senesi, Pasquini, Italia Spurghi – sarà devoluto alla raccolta di fondi per l’acquisto del prezioso strumento. E’ possibile intervenire contattando il numero 392 4982534. In programma un aperitivo in piazza Giacomo Matteotti e a seguire la cena solidale ai tavoli che saranno sistemati lungo la via Maestra a Poggibonsi.