Il futuro di Siena Jazz Via libera dal Comune a 490mila euro Nomina per Cianti

Proseguono le attività del nuovo CdA finalizzate alla stabilità, sostenibilità e per il rinnovamento dell’Accademia Siena Jazz. La Giunta Comunale ha approvato il contributo per l’anno 2023 di 490mila Euro, e alla designazione del nuovo direttore amministrativo, nella persona del manager Mauro Cianti, scelto dopo la pubblicazione di un apposito bando. La scelta di Cianti, con una durata della carica di quattro anni, viene dalla sua professionalità e preparazione come imprenditore attivo nel settore della moda e del lusso. Il nome è stato selezionato dopo una fase di pubblicizzazione e di raccolta ed esame di candidature e di curricula per la posizione. Si aprono sempre nuovi scenari della istituzione musicale senese conosciuta in tutto il mondo, con il presidente Vito Di Cioccio, un radicale nuovo assetto interno per affrontare un futuro che è già arrivato con la preparazione dei Corsi Internazionali Estivi e gli accordi internazionali con i più importanti Conservatori del mondo. "In totale sintonia con l’intero cda e con il prezioso supporto del Comune – affermail presidente – abbiamo avviato un percorso di adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo così come la riorganizzazione e ottimizzazione dei processi interni al fine di assicurare il consolidamento delle attività che hanno reso l’Accademia famosa nel mondo". "Prosegue l’impegno di questa amministrazione – ha detto il sindaco De Mossi – nei confronti di una realtà così importante come Siena Jazz. Non si deve infatti dimenticare il ruolo decisivo avuto dal Comune quale socio fondatore, nel rilevare alcune criticità gestionali e di bilancio e migliorare i principali asset dell’associazione. Così come non si deve trascurare l’aspettativa a voler proseguire il lavoro iniziato".