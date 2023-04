Il futuro di San Gimignano Il Comune investe 4,5 milioni di euro in lavori

Si potrebbe dire con la restaurata passeggiata "dietro le mura" fino all’arco di Goro che San Gimignano è già nel futuro. Che è oggi. Con il secondo progetto, affidato (da 400mila euro) per chiudere l’anello della passeggiata fino alla Porta alla Fonti, si procede a un radicale e urgente restauro della frana, dove interviene la ditta Polesini di Teramo con i suoi maestri restauratori per ridare nuova vita alla zona "dietro le mura".

E dal ponte di comando del Palazzo della Torre Grossa si legge un programma esecutivo di quasi quattro milioni e mezzo di euro per cambiare volto alla città murata, restaurando, conservando e proteggendo quel patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico che ha reso San Gimignano nota nel mondo.

Si aprono i cantieri, a maggio, come ha promesso i sindaco Marrucci: previsto il rifacimento della intera via Piandornella e dell’omonima piazzetta per circa 200mila euro. L’elenco scorre con l’avvio dei lavori e la riapertura entro l’autunno dell’altra passeggiata ai piedi del monumentale torrione di Mangiapecore, sul viale dei Fossi per altri 100mila e sempre in autunno sono previsti i lavori per la riapertura del Polo Museale di Santa Chiara da 300mila euro. Il pezzo forte di questo lungo elenco di opere da completare sono i lavori, molto attesi dagli "ammattonati del centro storico" per un totale di 800mila euro del Pnrr. In via Palestro, le Macine sopra via Capassi, Vergine, alle scalette del Bagolaro, Rocca e la piazzetta Cugnanesi ai piedi della torre dell’Americana fra via San Giovanni e Quercecchio. E ancora: "A fine anno, se non ci sono intoppi burocratici, partono i lavori del cantiere del San Domenico e abbiamo avviato un sistema di monitoraggio dello stato di salute del nostro patrimonio per 50mila euro con il contributo di 25mila da Banca Cambiano. Entro la primavera 2024, se la Asl non continua a rimandare – precisano dal Comune – partono i lavori del Santa Fina. E’ invece al vaglio dei vigili del fuoco la richiesta di deroga per la riapertura del teatro dei Leggieri". Per ultimo, cosa che fa molto discutere dentro e fuori le mura, la installazione delle telecamere per entrare nel centro storico nell’ambito del progetto (per altri 100mila euro) dei sei varchi elettronici. Operazione da decifrare.

Romano Francardelli