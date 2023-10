Il futuro di ricerca e salute. Biotecnopolo, solo silenzi

Nessun cenno al Biotecnopolo, nel panel dei relatori dell’evento sul futuro della ricerca e della salute, all’aula magna delle Scotte, sono spariti sia il presidente della Fondazione Biotecnopolo, Marco Montorsi, che l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini. Protagonista alla vigilia del convegno di una dura replica contro l’immobilismo del Governo su progetti e finanziamenti per il centro antipandemico.

Anche i relatori presenti, da Ennio De Gregorio, ad Gsk Vaccines, a Andrea Paolini, direttore generale Toscana Life Sciences e Emanuele Montomoli, professore di Sanità pubblica e fondatore di Vismederi, si sono adeguati alle consegne. Nessun accenno alle polemiche o alle prospettive, meglio parlare dei progressi registrati sulle malattie neurodegenerative, come ha fatto il professor Nicola Di Stefano, o lo stato della ricerca sul diabete di tipo 1, come nella relazione del professor Francesco Dotta.

"TLS ormai da anni collabora con coloro che sono qui sotto vari aspetti: siamo un aggregatore di sistemi, cerchiamo di favorire progetti dove tutti i soggetti del territorio possano lavorare in maniera sinergica. Su temi come le neuroscienze, i vaccini, gli anticorpi e altri ambiti di attività delle start up che noi aiutiamo a emergere". Ennio De Gregorio scherza sul boom degli infettivologi durante la pandemia. "Adesso i vaccini tornano materia per esperti, ma il rinnovato interesse nei loro confronti ha portato a un’accelerazione nello sviluppo, grazie a grandi investimenti. Il Covid ha spianato la strada allo sviluppo di nuove tecnologie, come l’Rna messaggero e i vaccini basati sui polisaccaridi, oltre all’utilizzo dell’intelligenza artificiale che sta avendo un forte impatto".

"I più giovani tendono a sottovalutare l’influenza stagionale - ha detto Emanuele Montomoli -. Il picco arriverà anche quest’anno, l’influenza provoca 500mila morti all’anno in tutto il mondo. È una malattia che possiamo prevenire, abbiamo 6 vaccini in Italia per farlo".