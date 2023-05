Il futuro di Estra Bilanci e nomine, dossier caldi

Le date ci sono, manca tutto il resto. E non è detto che gli altri soci, Prato e Arezzo in primis, aspettino l’esito del ballottaggio a Siena prima di dare il via alle danze. L’argomento sul tavolo è il rinnovo del consiglio d’amministrazione di Estra, la holding dell’energia che a fine aprile ha approvato il bilancio con il fatturato più alto della sua storia. Ricavi per un miliardo e 777 milioni di euro, + 68% rispetto al miliardo e 58 milioni del 2021, grazie soprattutto alla vendita del gas. L’utile netto è stato di 14,1 milioni di euro, dimezzato rispetto all’anno scorso. Cosa che comporterà un taglio ai dividendi dei Comuni soci.

I quattro soci Estra (Alia, embrione della multiutility toscana che ha il 39,5%, Intesa e Coingas che hanno il 25% a testa, Viva Servizi di Ancona con il 10%) hanno indetto l’assemblea sul bilancio e sulle nomine il 26 maggio in prima convocazione e il 5 giugno in seconda. A guidare la holding nelle ultime settimane è stato il direttore generale Paolo Abati, a causa dei gravi motivi di salute che hanno obbligato il presidente e amministratore delegato Alessandro Piazzi a disertare assemblee e consigli. Piazzi è a fine mandato, ha già messo a disposizione i suoi incarichi. Ma soprattutto per Siena e per Intesa, che raccoglie i Comuni titolari del 25% di Estra, la sua assenza sarà pesante nel risiko delle nomine.

Il presidente di Intesa Davide Rossi ha convocato l’assemblea dei Comuni il 24 maggio. Obbligato a farlo dalla data della prima convocazione. Toccherà ai sindaci, a David Bussagli soprattutto, come presidente della Provincia e sindaco di Poggibonsi, decidere di spostare la scelta sul bilancio e sul nome del consigliere Estra che toccherebbe ai senesi, a dopo il ballottaggio. Ma sempre prima del 5 giugno, seconda convocazione dell’assemblea di Estra. Quindi la sindaca di Siena come prima grana dovrà affrontare la futura governance della holding energetica. Trovare un nome e un ruolo per i senesi, mentre Alia è lanciatissima sul fronte multiutility, e Arezzo è pronta ad approfittare dei problemi senesi.

Pino Di Blasio