Il futuro dell’e-commerce. La sfida di Tancredi Cassano:: "Da Siena alla scena mondiale"

Il mondo dell’e-commerce è sempre più in espansione e a puntare su questo settore è un giovane senese. Così Olmo Tancredi Cassano, classe 1993, ha fondato Flummox, un aggregatore di micro-marchi online che si è distinto nel settore dell’e-commerce facendo importanti passi nel mercato internazionale. Con sedi a Londra e in Svizzera e team distribuiti tra il Regno Unito e l’Europa, Flummox ha recentemente siglato un accordo strategico con il gruppo Diethelm Keller, gigante globale nel commercio e nei marchi di beni di consumo.Un punto di svolta per l’azienda, promettendo di ridefinire l’e-commerce attraverso un’espansione mirata e l’accesso a nuovi mercati.

Come nasce il percorso professionale che da Siena ti ha portato all’estero?

"A Siena ho frequentato il liceo scientifico Galilei. Poi la mia curiosità e la voglia di esplorare il mondo dell’economia mi hanno portato a Maastricht, in Olanda, dove ho conseguito il Bachelor in Economics. Ho proseguito i miei studi con un master in Finanza alla Esade Business School di Barcellona. Questa formazione mi ha aperto le porte del mondo finanziario, permettendomi di lavorare in diverse città europee. Durante il periodo del Covid, ho deciso di intraprendere il percorso imprenditoriale, esplorando il mondo dell’e-commerce e fondando Flummox con un caro amico, Marc Marshing".

Come la tua azienda è arrivata ad ottenere importanti risultati?

"L’efficacia della nostra strategia e il successo iniziale hanno attirato l’attenzione del gruppo Diethelm Keller, un colosso del retail internazionale con sede a Zurigo, a cui abbiamo venduto una quota significativa di minoranza della società e con cui abbiamo siglato un accordo strategico commerciale. Questa partnership rappresenta un punto di svolta, offrendoci l’opportunità di accelerare la nostra crescita e di espandere la nostra presenza a livello globale, grazie all’esperienza e alle risorse di un leader consolidato nel settore dei beni di consumo".

Qual è la situazione dell’e-commerce oggi?

"Sta vivendo una fase di crescita continua, soprattutto nel settore dei marketplace, un canale sempre più cruciale per lo sviluppo e la distribuzione dei marchi consumer. Flummox si concentra sull’acquisizione di marchi di piccola taglia ma con fatturati annuali superiori al milione di euro, nei settori casa, cucina, giardino e fai da te".

Quali sono i vostri progetti futuri?

"L’obiettivo è continuare a identificare e acquisire marchi promettenti, supportandoli nella crescita e nell’espansione internazionale, per affermarci come leader nell’aggregazione di micro-marchi e nella distribuzione online".

Veronica Costa