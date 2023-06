Il futuro del Policlinico Le strategie di Barretta per i prossimi tre anni "Non c’è solo l’edilizia"

di Pino Di Blasio

Antonio Barretta, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria, ha preparato due dossier che faranno da bussola oggi al ’Focus sul Policlinico’. Il primo contiene le linee strategiche delle Scotte per il prossimo triennio, dalle infrastrutture alle attrezzature, dal capitale umano al rapporto con il territorio. Il secondo è un rendiconto ragionato delle attività del 2022. Manuali di istruzioni per l’uso che serviranno agli stakeholders del Policlinico, dal rettore Di Pietra all’assessore regionale Bezzini, dal dg dell’Asl Antonio D’Urso al direttore generale della sanità regionale Federico Gelli, passando per i rappresentanti degli enti locali, per confrontarsi sulle Scotte proiettate fino al 2025.

"Non è un rapporto a firma esclusiva del direttore generale - è la premessa di Barretta - ma un piano strategico condiviso con tutte le componenti: direzioni, dipartimenti, medici, infermieri, sindacati e comitato di partecipazione. Non è il piano di un uomo solo, ma un’elaborazione strategica condivisa".

Presenterà il rapporto sullo stato del Policlinico come bilancio di fine mandato?

"Faremo il punto sulla situazione con tutti gli stakeholders della marcia verso il futuro dell’azienda Scotte. E su dove vogliamo andare nel triennio".

La sua direzione è alla fine?

"Il mio mandato scade il 31 dicembre, ma può essere prorogato per un triennio. Darò la mia disponibilità, se mi verrà chiesta, ma sarebbe normale, per tutte le aziende che gestiscono fondi pubblici, presentare rendiconti e piani strategici tutti gli anni. Non è un bilancio di fine mandato, è un rendiconto su come abbiamo speso risorse pubbliche per dar risposte alla comunità".

Quale sarà il punto forte del piano strategico e dei bilanci?

"Sono tutte cose importanti, alcune sono più vitali di altre. Ritengo riduttivo concentrarsi sul capitolo edilizia per raccontare gli sforzi di questa direzione generale. Il Policlinico ha sicuramente bisogno di spazi moderni e a norma in materia di sicurezza. Stanno accadendo cose significative, a partire dal cantiere del lotto volano, propedeutico agli altri progetti edilizi. Penso, però, che sia prioritario lavorare sul nostro modo di essere azienda sanitaria".

Ambizioso come programma..

"Un’azienda sanitaria produce qualità se i professionisti sono in grado di collaborare tra loro e con professionisti di altre aziende. Ci sono cambiamenti in atto, alleanze con altre aziende, collaborazioni anche fuori regione, che stimolano i nostri professionisti a migliorarsi. C’è anche il tema della collaborazione interna, in alcune realtà sta acchittendo, in altre stenta. Questo è più importante delle mura".

Sulla qualità il Policlinico è tra i primi nove ospedali in Italia.

"Non è un risultato solo mio, è il segno della sfida raccolta sulle collaborazioni e rapporti con altre aziende, come nell’ultimo caso sui trapianti a Padova. Siamo il Policlinico migliore in Italia tra quelli con meno di 700 letto".

Parla di risorse umane, ma alle Scotte la carenza di infermieri è più pesante.

"Dobbiamo rispettare vincoli di bilancio sulle assunzioni, nemmeno il Covid li ha allentati. Cerchiamo di indirizzare le assunzioni che facciamo nelle aree dove servono di più".

Quante assunzioni può fare?

"Mediamente il Policlinico fa i conti con 100-150 cessazioni ogni anno, professionisti che dobbiamo sostituire. Non sono solo infermieri, riguardano tutti i profili. Abbiamo un migliaio di infermieri, il nostro problema è mantenere professionalità che abbiamo formato in azienda e che scelgono di andare altrove. Quando un infermiere va via, sparisce un bagaglio di competenze che tu hai accumulato. Dobbiamo indagare sui motivi che li spingono altrove e intervenire per rimuovere le cause che siamo in grado di risolvere".