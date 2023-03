Il futuro del Policlinico Dal ministero dote di 23 milioni per il lotto volano e i magazzini

Un maxi finanziamento da parte del Ministero della Salute, attraverso la Regione, per il policlinico: 23 milioni di euro alle Scotte destinati alla realizzazione del lotto volano (modulo propedeutico alla ristrutturazione generale), del nuovo magazzino e per i lavori di adeguamento della nuova piastra angiografica. La notizia precede di pochi giorni la presentazione della firma dell’accordo per la realizzazione delle opere di ristrutturazione edilizia, interventi e progettualità di ammodernamento dell’Aou, il 23 marzo. "Abbiamo preso un impegno con Siena per ristrutturare il Policlinico e stiamo lavorando su questa strada – commenta il presidente della Regione Giani -. Abbiamo condiviso progettualità e masterplan dell’intervento che mira a rendere l’Aou Senese più competitiva, al passo con i tempi, anche per quanto riguarda tecnologie e strutture".

Il 13 giugno la Regione ha sottoscritto con il Ministero della salute l’accordo di programma integrativo finalizzato alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità, che consta di 44 interventi per un valore di 280 milioni di euro, di cui 218 milioni a carico dello Stato e 61 milioni della Regione (con le Aziende). "La Regione – aggiunge l’assessore Bezzini - ha chiesto la rimodulazione di alcuni interventi previsti dall’Accordo e, tra questi, i progetti delle Scotte. Il Ministero ha approvato la nostra proposta e garantirà i finanziamenti per la realizzazione dell’edificio volano, per un importo a carico dello Stato di 8,3 milioni; alla realizzazione del nuovo magazzino lo Stato contribuirà con 12,6 milioni; sono stati finanziati i lavori di manutenzione per la sostituzione di 2 angiografi, già in corso di acquisizione con finanziamenti Pnrr, grazie a 1,7 milioni. Il tutto in aggiunta agli stanziamenti regionali". I finanziamenti seguiranno il masterplan, ovvero "saranno messe in ordine cronologico le opere spiega il direttore generale Antonio Barretta -, quelle da realizzare prima e quali dopo. Questa rimodulazione ci consente di riallineare i finanziamenti con l’ordine cronologico dei lavori e soprattutto, di dare copertura finanziaria alle due nuove edificazioni, propedeutiche alla ristrutturazione dell’intero ospedale. Il lotto volano, che era finanziato per 35 milioni, adesso è finanziato per l’intero importo pari a 43 milioni; abbiamo anche la copertura finanziaria per il nuovo magazzino, che non avevamo, pari a circa 13milioni. Per il lotto volano abbiamo già affidato progettazione e lavori e le demolizioni partiranno a fine anno, per poi procedere con la nuova edificazione. Peril magazzino abbiamo approvato lo studio di fattibilità e stiamo per affidare la progettazione. La nuova piastra angiografica permetterà un investimento importante per installare i due angiografi".

