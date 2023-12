Il futuro del pianeta. Venerdì il convegno

Si parlerà di nuovi stili di vita per il futuro del pianeta, a Poggibonsi. Avverrà occasione di un incontro formativo per adulti, inserito nel calendario 2023-2024, nella Sala dell’Amicizia in piazza San Giuseppe, a cura di Azione cattolica italiana e associazione ’Chiesina e...’. In qualità di relatore Adriano Sella, educatore e scrittore, che propone una riflessione partendo dalla enciclica ’Laudato sì’ e dalla esortazione ’Laudate Deum’ di Papa Francesco. Appuntamento venerdì alle 21,30 per il convegno sul tema ’La terra: c’è ancora domani? – Nuovi stili di vita per il futuro del pianeta e dell’umanità’. Adriano Sella, nel suo ruolo di conferenziere della serata, si presenta come "laico missionario nella custodia del creato, discepolo e promotore della giustizia e della pace, cittadino del mondo che sogna davvero un futuro giusto, fraterno e solidale per tutta l’umanità, insieme con sorella e madre terra". Per i partecipanti all’assemblea c’è la possibilità di cenare presso i locali della parrocchia di San Giuseppe contattando in anticipo il numero 328 9013448.