Il fumetto torna a casa in Fortezza A settembre Siena Comics for Kids "Un festival rivolto alle famiglie"

Il fumetto per ragazzi torna di casa in Fortezza, dal 22 al 24 settembre, con la terza edizione di Siena Comics for Kids, presentata ieri in Comune. Tanti ospiti, tra fumettisti, illustratori e anche doppiatori per tre giorni di immersione nel mondo delle storie disegnate, dirette a un pubblico under 18. "Questa scelta – spiega Daniele Marotta, il presidente della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che organizza l’evento insieme al Comune – è l’elemento che contraddistingue la manifestazione, rispetto alle tante altre dedicate al mondo del fumetto. Il nostro festival è rivolto alle famiglie, tutto il materiale in vendita è selezionato per chi vuole acquistare storie da regalare ai bambini in tranquillità".

Per la terza volta, il festival si offre come punto di incontro anche per gli addetti ai lavori, l’occasione per aprire uno spazio di confronto sul mondo del fumetto per ragazzi. Tanti gli ospiti che presenteranno i propri lavori e si offriranno poi, con i loro laboratori, per far vivere ai ragazzi un’esperienza di scuola di fumetto all’aperto completamente gratuita. Ci saranno Francesca Carità, fumettista e illustratrice senese, autrice del manifesto dell’edizione 2023; Emiliano Pagani, autore di successo, noto per il suo lavoro con il Vernacoliere; Lorenzo Ghetti, autore di punta della nuova generazione di fumettisti italiani; Rita Petruccioli, illustratrice e fumettista; Renato Novara, doppiatore che ha prestato la voce a personaggi famosi come Kenji Himura in ‘Kenshin Samurai Vagabondo’; Federico Bertolucci, famoso disegnatore noto per il suo lavoro con Disney Italia e la serie ‘Love’; Filippo Cenni, fumettista e autore, celebre per le sue biografie di personaggi storici italiani come Ghino di Tacco e Gattamelata da Narni; Claudia Petrazzi, illustratrice e fumettista toscana.

"Coltivare le proprie passioni e sviluppare ogni possibile forma di arte – spiega il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – è l’obiettivo che ci poniamo come amministrazione. Credo che sia nostro preciso compito cercare di creare opportunità di scambio e di confronto tra le nuove generazioni". "La manifestazione è un’opportunità unica per scoprire e vivere la magia del fumetto e dell’animazione – dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune, Micaela Papi – permettendo ai giovani di avvicinarsi a una delle tante facce della cultura e a un modo divertente e sano di fare intrattenimento".

La giornata di domenica 24 sarà infine dedicata al ‘Raduno dei Cosplayer’ e nel corso del festival non mancheranno eventi games nel Bastione San Filippo curati dalla fumetteria ‘Nuvole di China’.

Riccardo Bruni