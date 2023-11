Il freddo non ferma la voglia di mercatini. Boom di visitatori a Montepulciano

Grande affluenza di visitatori a Montepulciano per il primo fine settimana "pieno" dei mercatini e del castello di Babbo Natale, giunti alla decima edizione. Nonostante la previsione di gran freddo in arrivo, in realtà poi mitigato dal sole, soprattutto famiglie e anche numerosi gruppi di turisti, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno affollato il centro storico sciamando tra le sessantacinque casine del mercato, concentrate nella zona di Piazza Grande, visitando l’elegante dimora di Babbo Natale e distribuendosi anche lungo il corso. Il bel tempo ha invogliato il pubblico a degustare all’aperto le specialità ed i vini di qualità del territorio e così l’Area Food e la Christmas Terrace, affacciate sulla Val di Chiana e la Val d’Orcia, hanno fatto registrare il tutto esaurito. Tra le novità, molto apprezzate l’elegante illuminazione di Piazza Grande, che valorizza l’architettura dei palazzi, e l’ "ascensore virtuale" che, grazie ai grandi monitor applicati alle pareti sui quali scorrono immagini realistiche, dà ai più piccoli l’impressione di salire dalla Fortezza fino al Polo Nord, dove sono attesi dall’iconico personaggio. Nuovo appuntamento, sabato 2 e domenica 3 dicembre.

Diego Mancuso