’Il Frantoio’ è il ristorante migliore. Il Forchettiere Awards premia chef Pereira e il socio Sammicheli

Il miglior ristorante della Toscana è a Colle ed è ’Il Frantoio’ dello chef Jacopo Pereira e dell’imprenditore Pietro Sammicheli. Freschi del premio per il loro panettone, oggi conquistano il premio come miglior ristorante della Toscana del Forchettiere Awards. Duecento locali, ottanta giurati, i voti della giuria popolare raccolti sul sito della testata ’Il Forchettiere’ per un totale di cinquanta finalisti. La cerimonia si è tenuta il 15 gennaio, al Teatro del Sale a Firenze ed erano presenti anche i colligiani Pereira e Sammicheli. "Abbiamo avuto il grande onore di ricevere il premio del Forchettiere Awards – affermano – Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno supportato in questi anni e ancor di più chi continuerà a farlo". De ’Il Frantoio’ se ne parla bene, ormai, non solo in Valdelsa e neanche esclusivamente in provincia. I piatti di Pereira hanno raggiunto, infatti, un grado tale di ricercatezza, ma anche di attenzione alla tecnica e al prodotto di qualità che anche le principali guide gastronomiche di settore menzionano il ristorante come una tappa imperdibile, fino a meritarsi un posto sulla Guida Michelin, tra i ristoranti consigliati.

Colle così continua a far parlare della sua grandezza culinaria. Una terra, anzi, un colle dove la buona cucina ha trovato la sua sede e continuerà ad averla. "La soddisfazione è tanta – continuano Pereira e Sammicheli – il nostro impegno è massimo, ma sempre per migliorarci e soprattutto mettendo al centro del nostro lavoro il cliente e l’obiettivo di realizzare una buona cucina. È il lavoro che ci piace, che condividiamo insieme alla nostra squadra e nella nostra terra. Ne siamo fieri". Il premio è uno dei più accreditati, infatti, è organizzato dalla nota testata giornalistica dedicata all’enogastronomia, alle eccellenze del territorio italiano, alle storie legate alla cucina italiana. Il direttore responsabile è Marco Gemelli uno dei giornalisti più accreditati per la critica culinaria. Un premio che inorgoglisce tutti i colligiani che si sono complimentati con lo chef Jacopo Pereira e l’imprenditore Pietro Sammicheli. Due figli di Colle che regalano a ogni cliente la bellezza della tavola e del vivere un’esperienza nel loro frantoio, dove il servizio di alta qualità si unisce a una cucina che è la promessa di unicità, bontà, ricercatezza e dettaglio.

Lodovico Andreucci