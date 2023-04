Il ’Franci On’ continua con l’omaggio a Santa Caterina nel Duomo

Il Franci On, la stagione concertistica del Conservatorio Franci, fa tappa nel Duomo di Siena per un omaggio a Santa Caterina accompagnato dalla musica classica. L’appuntamento è in programma domani, alle 21, ed è organizzato in collaborazione con l’Opera della Metropolitana di Siena.

L’omaggio alla santa patrona di Siena vedrà protagonisti il Coro Rinaldo Franci, il Coro Agazzari e il Coro Nisea, diretti da Claudia Morelli, e l’Orchestra Rinaldo Franci, diretta da Edoardo Rosadini, che si esibiranno su musiche di W.A. Mozart, G. Fauré, A. Vivaldi, L. Borsini e F. Schubert. L’evento è a ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione.

"Rinnoviamo con grande piacere la nostra presenza alle Celebrazioni Cateriniane – afferma Anna Carli, presidente del Conservatorio Franci –. Questo appuntamento rafforza la nostra collaborazione con altre realtà del territorio e rappresenta sempre un’opportunità per i nostri giovani allievi e per i loro maestri, che possono esibirsi di fronte alla comunità senese in un’occasione molto importante per la città".

"Il Duomo di Siena – aggiunge Matteo Fossi, direttore del Conservatorio Franci – sarà ancora una volta la cornice unica e suggestiva per una nuova esibizione dei nostri allievi all’interno della stagione concertistica del Franci On, facendo conoscere e valorizzando l’alta qualità dell’offerta formativa del Conservatorio Franci".

Informazioni utili. Il calendario completo del FranciOn è disponibile su www.conservatoriosiena.it, dove è possibile conoscere anche tutte le attività del Conservatorio Franci.

