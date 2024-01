Il ‘Franchi’ c’è. Un’odissea da non scordare

Brogi

Poi il sogno è finito, gli avversari sono calati bruscamente di livello, ma nessuno avrebbe mai pensato che la Robur scesa fino all’Eccellenza, non avrebbe potuto giocare nel suo stadio le partite casalinghe. Invece la tragicomica storia della scorsa estate ci ha detto proprio questo. L’innominabile con in pugno lo stadio, il Comune e la Robur decise a riprenderselo in una lotta portata avanti nei tribunali, con le carte bollate, con comunicati e contro comunitati, con la lentezza nel decidere da parte degli organi compententi. Tutto mentre il Siena, rifugiato a Badesse, stava e sta dominando il campionato, sbaragliando ogni avversario, ma come punizione divina senza poter gioire e festeggiare nel suo storico stadio. Poi la svolta, con il Tar che in qualche modo si è chiamato fuori, tutto sta suggerendo il finale positivo, quasi fiabesco, di questa assurda vicenda. Sarà davvero così? Gli esperti giurano di sì, chi scrive e credo tanti di quelli che leggono sono più cauti. Come San Tommaso vogliamo vedere prima di credere, aspettiamo il via libera ufficiale e le chiavi del ‘Franchi’ riconsegnate prima di tirare il famoso respiro di sollievo. Non festeggeremo, perché la Robur si riprenderà, nel caso, qualcosa che è suo di diritto. Di certo ricorderemo bene cosa è successo e lo ricorderemo da ora in avanti e per sempre a chi ha potere decisionale, affinché errori o magari leggerezze non si ripetano.

Il 2024 appena iniziato deve essere l’anno della rinascita per la Robur, ma anche per il basket e lo sport in genere. Nessuno pretende di rivivere i fasti del passato, ma almeno di poter disputare campionati dignitosi con passione e orgoglio ce lo meritiamo eccome. Alla faccia di chi ci ha prima illuso, poi ingannato, infine danneggiato in modo pesante, sempre tenendo presente che nessuno è mai arrivato qui per caso ma ‘chiamato’ e caldeggiato da chi è colpevole allo stesso modo. Anzi di più.