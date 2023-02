Il Fiora investe su Monteriggioni

In arrivo una soluzione definitiva per i problemi idrici delle frazioni di Monteriggioni Castellina Scalo e Abbadia Isola, dove famiglie e imprese subiscono da molto tempo gli effetti negativi di ricorrenti guasti, rotture e improvvisi cali di pressione. Acquedotto del Fiora, infatti, ha dato il via a un risolutivo intervento di miglioramento dell’impianto Le Frigge che serve centri abitati e zone industriali delle due aree, il cui risultato atteso è la definitiva stabilizzazione della fornitura di acqua. L’investimento è di 90mila euro.

"L’area servita dall’impianto Le Frigge è già interessata da una progettazione di ampio respiro che prevede la modifica complessiva del sistema di approvvigionamento idrico della zona, con l’integrazione di un nuovo pozzo ad Abbadia Isola – spiega l’ad della società, Piero Ferrari –. In parallelo abbiamo messo a terra alcuni lavori finalizzati alla migliore gestione del servizio: dopo l’intervento dello scorso maggio, volto a rendere più efficiente la gestione del flusso e delle pressioni in alcune zone di Castellina Scalo e Pian del Casone, sono ora in corso i lavori per la realizzazione di una nuova stazione di pompaggio, mentre sono stati portati a termine quelli relativi alla realizzazione di un nuovo tratto di condotta: obiettivo è la creazione di una rete dedicata, ottimizzando così la distribuzione e le pressioni a Castellina Scalo e Abbadia Isola".

Non sono queste le sole novità che riguardano il potenziamento della rete idrica nella zona. L’impianto di Le Frigge, infatti, è sottoposto anche ad alcune modifiche idrauliche che consentiranno di migliorarne il funzionamento, mentre è già in programma una bonifica a Pian del Casone con lo scopo di gestire al meglio le pressioni nella rete e adeguare la condotta a servizio della zona industriale.

"Esprimo piena soddisfazione per questo ulteriore investimento sul territorio – commenta il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Nel giugno dello scorso anno è stato inaugurato il depuratore di Badesse, oggi si aggiunge un altro importante tassello. Questa amministrazione comunale si è impegnata a più riprese per richiedere un intervento risolutivo delle problematiche annose riscontrate nel sistema idrico nelle frazioni di Castellina scalo, Abbadia a Isola e zone limitrofe: con questo investimento, Acquedotto del Fiora intende porre fine a queste criticità. Ringrazio quindi il presidente Renai e l’ad Ferrari per l’attenzione nuovamente dimostrata verso le esigenze dei cittadini di Monteriggioni".