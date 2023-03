Il Festival della Salute ritornerà a Siena dal 23 al 28 ottobre

Approvato l’atto di indirizzo relativo alla ventiseiesima edizione del Festival della Salute, su proposta dell’assessore alla sanità Francesca Appolloni. L’atto parte dalla premessa che negli anni 2020, 2021 e 2022 il Comune ha co-organizzato, in collaborazione con Eventi Diversi Associazione Culturale, le edizioni del Festival, con ottimi risultati in termini di gradimento da parte degli esperti del settore, grazie all’elevato livello culturale dei contributi scientifici offerti e anche della risonanza mediatica ottenuta. L’amministrazione comunale ha ricevuto la relativa proposta progettuale dell’associazione culturale Eventi Diversi per organizzare a Siena la ventiseiesima edizione del festival dal 25 al 28 ottobre con la Regione Toscana e che vedrà la partecipazione di soggetti, enti scientifici, universitari di rilievo regionale, nazionale e internazionale.