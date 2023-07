Il "fattorino" chiede di patteggiare Altri pusher pronti al rito abbreviato

La prima grande operazione dei carabinieri per smantellare le centrali dello spaccio in provincia era stata ribattezzata ’Cupiditas’. E aveva avuto come ’cuore’ la Valdelsa, in primis Poggibonsi. Un maxi blitz da cui è derivata ieri un’udienza preliminare extra large a palazzo di giustizia. Piena zeppa di avvocati l’aula al primo piano, difensori dei 24 imputati, a vario titolo, per spaccio. In un caso è stata anche contestata la tentata estorsione nei confronti di uno degli stessi indagati per ottenere un presunto debito non saldato. C’erano state intercettazioni telefoniche e ambientali grazie alle quali era stato ricostruito come avveniva lo smercio di stupefacenti, dalla cocaina all’hashish. Un duro colpo quando erano scattate le misure cautelari, tanti gli indagati. Che adesso, davanti al gup Minerva, hanno deciso in larghissima parte di patteggiare. A partire da quello che viene considerato un po’ il punto di riferimento per chi doveva acquistare droga, il "fattorino", così lo avevano definito gli inquirenti. Si parla in tutti i casi di pene elevate. Considerato che i vari pusher – alcuni consumatori e dediti a loro volta alla vendita di stupefacenti per potersi approvvigionare – devono rispondere complessivamente di 108 episodi contestati. Dieci gli imputati difesi dall’avvocato Manfredi Biotti, il presunto ’fattorino’, che lavorava in una società di servizi, è invece assistito da Beniamino Schiavone e Mirko Mecacci. Un altro nome ritenuto di spicco dagli investigatori è quello difeso dall’avvocato Stefani Cipriani che già l’ha seguito in altre vicende giudiziarie. Quattro hanno chiesto il rito abbreviato condizionato all’esame dell’imputato. Per questo il gup Minerva ha rinviato l’udienza a settembre per incardinare l’abbreviato mentre la sentenza arriverà i primi giorni di ottobre.

La.Valde.