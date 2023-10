Un ferito, attimi di paura, lunghe code. E’ bilancio dell’incidente avvenuto ieri sulla 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti. Si tratta di uno scontro tra due auto in cui ha riportato alcune conseguenze uno degli occupanti: un 47enne poggibonsese. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta per i rilievi una pattuglia della polizia municipale.