Taglio di rami e piante sulla 68 da Poggibonsi a Colle: minacciano di cadere e per motivi di sicurezza saranno effettuati dei lavori che inizieranno domani e si concluderanno lunedì. In questo lasso di tempo, tutti i giorni dalle 8,30 alle 17 saranno in vigore il restringimento di carreggiata e la circolazione a senso unico alternato, sulla 68 nel tratto di competenza del Comune di Poggibonsi.