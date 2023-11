Il fantino Vecchia e il trionfo del 17 agosto 1817

Ricordiamo una vittoria della Lupa: ecco che torniamo al 1817 con il successo di Vallerozzi per la carriera del 17 agosto. Protagonista il fantino Filippo Rossi detto Vecchia. Mossa piuttosto combattuta con alcuni colpi di scena, fra cui la caduta al canape di Pantera e di Torre. Le cronache del tempo ci parlano di una partenza bellissima, dove praticamente tutti scattano allineati, nel segno di un lotto fortemente omogeneo. Arrivano in gruppo al primo San Martino con il Bruco che prende la testa, seguito proprio dalla Lupa e dell’Onda. La lotta si restringe ben presto fra Lupa e Bruco, che non si risparmiano in tentativi di sorpassi l’uno dell’altro. Decisiva sarà il secondo Casato dove la Lupa riesce a prendere la testa e così fino al terzo bandierino. Trionfo dunque per Vallerozzi con il Vecchia che vince il suo primo Palio di una lunga ed onorata carriera in Piazza, con ben 39 presenze e un altro successo due anni dopo nell’Onda. Capitano vittorioso per la Lupa fu Alessandro Amidei, in carica per solo quella ben riuscita occasione. Anno da ricordare anche perché le Contrade, nel Corteo Storico, indossarono i propri costumi "all’uso antico". Massimo Biliorsi