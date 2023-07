Il Dsu determinante nella classifica Censis Ateneo senese in vetta per ’servizi e borse’

Nella classifica Censis sulla valutazione degli atenei, spicca il posizionamento delle università della Toscana. In particolare l’Università degli Studi di Siena ha raggiunto il terzo posto nell’elenco degli atenei medi, mentre le università di Pisa e Firenze si sono attestate al quarto e sesto posto dei mega atenei. L’ottimo risultato è la conseguenza dell’elevato punteggio attribuito ad una serie di indicatori fra cui l’eccellente rating assegnato agli indicatori ’Servizi’,relativo al numero pasti erogatiiscritti e numero di posti e contributi alloggioiscritti residenti fuori regione; poi l’indicatore ’Borse’ relativo a contributi spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti. I due parametri sono strettamente legati agli interventi attuati dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. Per quanto riguarda l’indicatore Servizi, l’università di Siena è in seconda posizione nazionale nella sua categoria; per le ’borse’ Siena è al terzo posto fra gli atenei medi. L’apporto dei servizi erogati dal DSU è rilevante per questi piazzamenti: il Dsu garantisce oltre 3 milioni di pasti annui erogati nelle sue mense, posti alloggio e 14.000 borse di studio.