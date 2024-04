Il drappellone semplice e asciutto di Bruno Marzi

Ieri come oggi, fino a questo atteso 2024, l’impegno per un pittore è sempre uguale: ecco Bruno Marzi per la carriera del 2 luglio 1946. Dopo il primo anno finita la guerra, dopo l’ubriacatura di tre carriere del 1945, i contradaioli tornano ad assaporare lentamente l’atmosfera paliesca, in quel fatidico 1946. L’opera di Marzi conserva e sottolinea gli elementi iconografici cari ai senesi di ogni tempo: la Libertas e la lupa con i due gemelli, ovvero l’ordine rigoroso della vita pubblica e la genesi dell’antica Repubblica. La madonna di Provenzano irradia serena i suoi raggi alle dieci consorelle che se lo contenderanno, in un gioco scenico ‘vecchia maniera’ che sicuramente avrà ben accontentato i senesi del tempo. Un drappellone semplice, asciutto, e forse per questo senza dar sfogo eccessivo alla retorica che troviamo abbondante in altri cenci del tempo. Marzi è un attento osservatore dell’arte mondiale, e lo vediamo dal gusto del particolare, dal modo in cui fonde lo stile senese a quello del resto del mondo. Un drappellone che potete ammirare nella sede storica del Valdimontone, che lo conquistò nel tramonto di quel 2 luglio, con la corsa vincente di Piero e Ganascia, con lo sguardo benevolo di capitan Alfredo Pianigiani. Massimo Biliorsi