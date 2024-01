Il drappellone immediato, vero e sincero di Rofi

Come saranno i drappelloni del 2024? Noi ricordiamo quello ispirato dal Buongoverno di Lorenzetti ecco il drappellone realizzato da Dino Rofi per la carriera del 2 luglio 1949. Il buon Rofi ci ha abituato a cenci volutamente semplici, non certo semplicistici, immediati, con pochi voli pindarici e simbologie nascoste, offrendo il senso di una patria che ama ricordare i tempi che furono. Mentre nello sfondo campeggia l’immagine del Palazzo Pubblico, in primo piano la Libertà e la Giustizia si offrono all’immediata forza della Repubblica, qui raffigurata con ieratica leggiadria. Fra la madonna di Provenzano e questa raffigurazione che rappresenta la centralità dell’opera di Rofi, ecco un volutamente acceso cielo blu, che segna la differenza fra l’uomo, con tutte le sue passioni terrene, e quel Paradiso dei senesi che tutti vorremmo raggiungere. Un drappellone immediato ma vero, sincero, che segna quel dopoguerra dove i nostri nonni volevano tornare semplicemente a sognare, mentre gli orrori del conflitto stentavano ad essere dimenticati, chiusi nel cassetto di ogni abitazione dentro le nostre mura. L’opera di Rofi si trova nella sala della vittorie della Chiocciola, per la bella corsa di Lirio con Bazza, nel rione guidato da Enrico Civai.

Massimo Biliorsi