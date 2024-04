Il drappellone ‘austero’ dipinto da Bruno Marzi

Quanti guerrieri dipinti nella Sala delle Vittorie dell’Onda.. uno dei primi è sicuramente quello ritratto nel cencio realizzato da Bruno Marzi per la carriera del 2 luglio 1950. Opera che si mostra fortemente austera, nel segno di una città, e di una civiltà, che si vuole riappropriare di antichi simboli dopo la lacerante parentesi della guerra mondiale. Un sincero viatico a tutti i mali sopportati negli anni recenti. Marzi offre grande spazio nel suo cencio a questo guerriero che ieratico si guarda attorno e che accenna ad un leggero movimento. Dietro di lui si intravede tutta una civiltà multicolore, la nostra gente che festeggia nella maniera che conosciamo. Il resto è affidato ad una sempre apprezzata e collaudata iconografia, con le dieci consorelle che circondano la madonna di Provenzano, in un gioco senza tempo. Ma il tocco più significativo dell’opera di Marzi appena si vede: è quel colore tenue alle spalle dei protagonisti, dove un’esile Torre del Mangia quasi si nasconde, offrendo subito antichità ad un’opera contemporanea. Da vedere in ogni suo particolare nel museo dell’Onda, dopo aver ricordato la corsa vincente di Gioia e Ciancone, con Dario Neri capitano. Massimo Biliorsi