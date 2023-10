Il drappellone al passo con i tempi di Bruno Marzi

Eccoci al racconto del drappellone della settimana: il 28 maggio 1950 si corre in onore di San Bernardino da Siena per il quinto centenario della sua canonizzazione e il cencio viene assegnato a Bruno Marzi che offre un’opera lineare, di ottima fattura, che corrisponde perfettamente ai canoni previsti al tempo. Spicca l’immagine del santo, che segue il senso verticale del drappellone: lo troviamo nella sua tipica rilettura che lo vuole proprio davanti al suo popolo. Intorno le dieci Contrade protagoniste della carriera, per una immediata visione di un cencio che si fa ricordare per i suoi colori tenui, per la cornice che abbraccia e difende anche la classica visione dall’alto della città, che sembra quasi volersi prostrare al santo che domina. Croce ed angeli sovrastano il tutto, mentre nella parte inferiore si torna al classico con gli stemmi incastonati in un marmo tipico della montagnola senese. Un dipinto che volutamente tiene i toni bassi, che non vuole giocare sulla carica emotiva che questo santo sprigiona, mostrandolo come grande uomo in mezzo alla gente, anzi, alla sua gente che ancora ricordano le sue tempestose prediche tenute sul Campo e nelle piazze senesi. Massimo Biliorsi