Il Drago e l’incredibile record di Kinda Barzellotti

Una figura indimenticata per una Contrada e per la città bellissima degli anni Sessanta. la capitana Maria Luisa Barzellotti, affettuosamente chiamata Kinda. E non poteva essere altrimenti, visto che è stata fra i protagonisti del grande rilancio del Drago di quel decennio. L’immagine di una capitana legatissima al suo rione, per quel magico decennio di Camporegio. Del resto la Barzellotti ha un invidiabile primato, quello di aver guidato il Drago per quattro palii vincendone tre, con una media difficilmente raggiungibile. Dopo il rodaggio del luglio del 1962, con il cavallo Belinda e il fantino Acciuga, arriva la sospirata vittoria dell’agosto con Beatrice e Canapetta, che toglie la cuffia, rompe il digiuno e fa iniziare un magico ciclo che prosegue l’anno dopo con Zaffira e Rondone per poi chiudersi con un altro successo, quello con la grande Arianna e l’esordiente Peppinello. Così la gentile e raffinata Kinda entrava a pieno titolo nell’olimpo dei grandi capitani: non a caso il geniale Emilio Giannelli l’ha ritratta, nella vignetta a simbolo dei voluti festeggiamenti di qualche anno fa, assieme agli storici condottieri contradaioli di quei magici anni Sessanta.

Massimo Biliorsi