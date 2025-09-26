Il dottor Turillazzi va in pensione. Medico di famiglia e molto altro

È noto che nei paesi di provincia il medico, il parroco e il sindaco, così come il farmacista e la maestra non rappresentano delle semplici professioni: sono dei pilastri, dei riferimenti sociali, umani e morali per la vita della comunità. A Rapolano Terme una di queste figure sta per cambiare perché, dal 1° ottobre, dopo più di 35 anni di carriera, il dottor Paolo Turillazzi appende idealmente lo stetoscopio al chiodo. "Devo dire sinceramente che non vedo l’ora che arrivi quella data – ha detto il dottor Turillazzi con la simpatia che lo contraddistingue -. Parlando più seriamente, sto ricevendo talmente tanti attestati di affetto e stima da parte dei miei concittadini che, credo, non smetterò mai di essere il dottore di Rapolano. Sono arrivato qui nel 1988, sono rapolanese di adozione – ha proseguito –. Devo solo ringraziare i miei concittadini per come mi hanno accolto. In questi anni ho cercato di fare del mio meglio e di ascoltare chiunque avesse bisogno. Spero di esserci riuscito". Paolo Turillazzi ha aperto il suo ambulatorio nel 1992; nei 5 anni precedenti ha lavorato al fianco dell’indimenticato dottor Pietro Valenti. Un periodo lungo in cui la medicina, e in particolare la figura del medico di base, sono cambiate tantissimo, di fatto trasformandosi. "Questo è uno dei motivi per cui vado in pensione serenamente – ha commentato Turillazzi -. La professione è del tutto cambiata, soprattutto negli ultimi anni. Ho sempre fatto il medico di famiglia – ha specificato Turillazzi sottolineando il termine "famiglia" -. Credo che, per una comunità come quella di Rapolano, tutto questo significa essere anche un amico e un confidente, oltre che "il dottore". Oggi purtroppo si sta perdendo questa dimensione umana e familiare: il paziente rischia di diventare un numero, la maggior del lavoro si fa al telefono o al computer, la burocrazia è asfissiante".

Carattere solare, il suo, che gli permette di riservare un sorriso rassicurante con naturale simpatia. E’ tifosissimo della Juve ed è sempre pronto allo sfottò sportivo. Tutto ciò mantenendo un innato spirito di servizio. "Sono passati tanti anni da quando mi sono iscritto a Medicina: a 18 anni avevo tanto entusiasmo e volevo fare qualcosa di utile. Un consiglio per i colleghi del futuro? Non sento di doverli dare, ognuno fa sempre del suo meglio e quello che ritiene più giusto. Credo solo che, in una comunità come Rapolano, con la popolazione che invecchia sempre più, c’è bisogno di una sempre maggiore umanità e solidarietà – ha concluso il dottor Turillazzi -. Le persone hanno bisogno di qualcuno con cui parlare, non solo che prescriva esami o farmaci".

AF