Il dossier con 78 date. Tra festival e mostre

Se nel 2026 la Valdichiana Senese sarà Capitale Italiana della Cultura, in dodici mesi si terranno sul territorio 78 appuntamenti, distribuiti da gennaio a dicembre, comprendenti 3 grandi eventi, 12 mostre, 11 festival, 9 stagioni teatrali, 5 rievocazioni storiche (eventi che ricalcheranno in parte l’esistente); ma soprattutto saranno inaugurate 3 nuove infrastrutture culturali e 32 opere d’arte pubbliche permanenti. E’ questo uno dei passaggi centrali della brillante e applaudita relazione di Filippo Del Corno, Direttore della candidatura e guida dello staff che avuto nella Fondazione Cantiere Internazionale il suo efficientissimo "braccio operativo".

Tutto è stato creato sul territorio, a partire dal logo, frutto di un concorso circoscritto ad aziende e professionisti locali. Solo la funzione di valutazione è stata affidata ad un partner esterno, la Fondazione Fitzcarraldo, autorevole organismo di monitoraggio culturale. Del Corno non ha potuto rivelare nel dettaglio, per motivi di riservatezza, i contenuti del dossier inviato al Ministero della Cultura ma ne ha indicati i principi generali e non ha mancato di esporre gli aspetti economici dell’operazione: il budget è di circa 6 milioni di euro, pari a quello di realtà analoghe; la copertura sarebbe garantita dal contributo statale di 1 milione, al quale si aggiungerebbe quello della Regione Toscana, e dall’impegno del territorio (Istituzioni, sponsor), ma anche dalla bigliettazione e dal merchandising.

Più volte è risuonato un concetto: il dossier nasce da un ampio confronto con cittadini e associazioni e da un ascolto attento, vi hanno contribuito tante realtà, è comunque un piano strategico per la cultura che, se lo vorrà, la Valdichiana Senese potrà adottare e realizzare.

D.M.