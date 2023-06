Il dono del Rotary al polo endoscopico per una nuova sala multimediale

Grande generosità del Rotary Siena per la Gastroenterologia ed Endoscopia operativa delle Scotte: grazie alla donazione di 10mila euro l’Unità diretta dal dottor Raffaele Macchiarelli si arricchisce di una nuova sala multimediale, che consentirà di implementare la tecnologia all’avanguardia già presente nel blocco endoscopico. "Il polo endoscopico – afferma la direttrice sanitaria Francesca De Marco - è dotato di strumenti di ultima generazione distribuiti in 4 sale operatorie: due sale multifunzionali dove è possibile svolgere le procedure endoscopiche più complesse che richiedono un approccio integrato su tre livelli, endoscopico, ecografico e radiologico. La donazione permette di potenziare la dotazione tecnologica della sala informatizzata dalla quale si potranno seguire gli esami svolti nelle sale endoscopiche ed è pertanto finalizzata ad attività didattiche per studenti e medici in formazione". "L’iter è partito alla fine del 2021, si è concluso ora con l’accettazione della donazione da parte dell’Aou Senese - ripercorre Duccio Panti, presidente Rotary - ed oggi il sistema integrato viene ufficialmente consegnato. Ringrazio la società Mediam che ha fornito il sistema".