Il ’Don Bosco’ va in Repubblica Ceca

Bilancio positivo per la ‘missione’ in Repubblica Ceca degli studenti dell’istituto San Giovanni Bosco di Colle, che a Ceská Lípa, guidati dai coetanei del l’Obchodnì Akademie, hanno portato avanti la realizzazione dei prodotti finali del progetto Erasmus+Landlab: un erbario con la flora tipica di ciascuno dei quattro paesi coinvolti (Grecia, Catalogna, Repubblica Ceca e Italia), un fumetto ed una campagna pubblicitaria sulle tematiche di conservazione del paesaggio, biodiversità, recupero e sostenibilità, un kit che insegna a diventare delle vere guide ambientali amatoriali. InoItre hanno concertato le attività da realizzare nel periodo che precede la prossima mobilità, prevista per il prossimo mese di aprile in Catalogna per la presentazione dei prodotti realizzati in due anni di progetto.