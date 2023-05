Il dolore cronico nel bambino Esperti in azione

L’evento, dal titolo ’Il dolore cronico nel bambino’, si terrà venerdì nell’Aula Magna Storica del palazzo del Rettorato dell’Università di Siena (Banchi di Sotto, 55) alle 16, a ingresso libero e sarà l’occasione per parlare di segni e sintomi di dolore nel bambino, che talvolta passano inosservati o invece possono essere fastidiosi e addirittura intollerabili. Il bambino piccolo non sa parlare e talora ha timore delle cure. Anche l’adolescente può avere problemi di dolore cronico. L’incontro illustrerà come orientarsi per individuare il dolore e curarlo nell’età pediatrica. Responsabili scientifici dell’iniziativa sono la professoressa Anna Maria Aloisi, docente di Fisiologia e il professor Carlo Bellieni, professore di Pediatria dell’Università di Siena.