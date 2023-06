Il documentario sulle Contrade in streaming

È dedicato alle contrade di Siena il quarto documentario di Edera Rivista. Il lavoro, che si intitola "Contrada-La voce eterna del Palio di Siena" e dura un’ora, verrà lanciato in diretta streaming domenica 18 giugno (ore 21.30) sul canale YouTube e Facebook Edera Rivista. La regia è di Sofia Milazzo, il montaggio di Sofia Milazzo, Lorenzo Chiaro, Enrico Tongiani; alle riprese hanno lavorato Sofia Milazzo, Enrico Tongiani, Rafael Montagnes, alle interviste Lorenzo Chiaro, Enrico Tongiani, Sara Rocca (Colonne sonore realizzate da Shed626musichub).

Il documentario è stato realizzato in collaborazione e con il sostegno del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena e con il patrocinio di Regione Toscana. Le riprese sono durate un anno e hanno incluso il Palio della scorsa estate. Il docufilm dà spazio a 17 contrade, 17 interviste inedite, 17 cariche spiegate. La produzione ha puntato a raccontare la vita sociale e di volontariato di ogni contrada, spiegandone composizione interna e gerarchia, oltre alla funzione ricoperta all’interno delle città di Siena.

"Se solitamente la più grande attenzione da parte del pubblico è per la corsa che ha reso Siena famosa in tutto il mondo, questa produzione racconta il dietro le quinte dell’evento e la vita di contrada senza la quale il Palio di Siena non esisterebbe – spiegano dal team di Edera rivista -. Ognuna delle contrade è stata raccontata dall’interno di musei, stanze o chiese presenti nella contrada di riferimento e attraverso le parole dei contradaioli che ogni giorno vivono sul posto". Il trailer è visibile al link https:youtu.be-0luTJ1OvX0.