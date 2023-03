Il delitto di largo Sassetta Ritrovata la collana d’oro

Era uno fra i gioielli più preziosi presenti in casa di Anna Maria Burrini, la donna di 81 anni trovata morta nel suo appartamento in largo Sassetta la sera del 26 settembre scorso. Una collana d’oro e diamanti del valore di alcune migliaia di euro che potrebbe aver acceso la scintilla della rapina finita poi in tragedia. È proprio quel gioiello che gli investigatori della Mobile di Siena, coordinati dal sostituto procuratore Sara Faina, hanno seguito per mesi arrivando nei giorni scorsi al suo attuale ‘proprietario’: un 22enne senese. Quando si sono imbattuti nella collana che il ragazzo avevo infilato in un barattolo d’orzo di casa, gli uomini della Mobile guidati dal vice questore aggiunto Riccardo Signorelli, non hanno avuto dubbi.

Ai poliziotti il 22enne avrebbe raccontato di averla trovata per strada e raccolta, ma la sua versione non li ha convinti. Per lui è scattato l’arresto ai domiciliari con l’accusa di ricettazione, inasprita perché riferita a un oggetto proveniente ‘da delitti di rapina aggravata’. L’udienza di convalida si terrà nelle prossime 48 ore. La sua posizione, al momento, resta delicata anche per un altro motivo: gli agenti gli hanno pizzicato in casa anche un panetto da un etto di hashish e altri 25 grammi già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione.

Ma come è finita la collana in casa del giovane? Chi gliela ha ceduta? Si trattava di un nascondiglio provvisorio? E quali impronte ci sono sopra? Tutte domande a cui gli inquirenti ora tenteranno di rispondere cercando di capire se ci sia un filo fra il ritrovamento della collana e le posizioni degli unici due indagati per il delitto di largo Sassetta: l’ucraino di 39 anni accusato dalla nipote (anch’essa reclusa) di aver ucciso l’81enne, usando un laccio per soffocarla al culmine di una rapina.

Proprio negli scorsi giorni, dopo aver ottenuto i domiciliari, la ragazza di 25 anni è uscita dal carcere fiorentino di Sollicciano dove si trovava reclusa dal 30 settembre scorso. Sono state intanto depositate alcune perizie e l’autopsia, ma all’appello mancherebbe l’esito dell’accertamento relativo alla comparazione salivare.

Nuovi esami adesso saranno disposti dalla Procura sulla collana d’oro e diamanti, posta sotto sequestro. Lo zio, dal canto suo, ha sempre ribadito l’estraneità ai fatti sostenendo di non essere stato nell’appartamento di largo Sassetta la sera dell’omicidio. Ora che un nuovo tassello si è aggiunto al puzzle, le sue parole saranno vagliate nuovamente dagli investigatori da mesi a caccia della prova regina che possa mettere la parola fine al caso.

