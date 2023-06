Il debutto di Nicoletta Fabio Primo Consiglio comunale "Dal Siena al Palio, tanti dossier"

di Cristina Belvedere

Si è presentata puntualissima in aula, in completo bianco e nero, per debuttare nel primo Consiglio comunale del suo mandato. Nicoletta Fabio ha giurato sulla Costituzione indossando per la prima volta la fascia tricolore, con voce stentorea, che tuttavia ha un po’ tremato per l’emozione nel finale. Poi sono iniziate le procedure di insediamento dei consiglieri. Due ore di assemblea e, terminati i lavori in aula, subito una riunione di Giunta per adempiere ad alcune urgenze. Va di corsa il sindaco Fabio: le cose da fare sono tante e alcune hanno precedenza assoluta. "Oggi è per me un’emozione – ammette prima di riunire l’esecutivo –, è l’inizio di un percorso che spero sarà lungo e fruttuoso. Cosa provo? Il senso di responsabilità è oggi per me il sentimento più forte".

Ma non c’è tempo per indulgere alle emozioni: "Ci sono tanti dossier importanti sul tavolo, tutti urgenti – sottolinea –. Nel cambio della guardia e nel passaggio di consegne alcuni punti sono rimasti in sospeso. Ora incombe il Palio: gli uffici sono al lavoro, si procede seguendo il rituale. Non è infatti solo una festa di popolo e una tradizione ma è un rito. Quindi serve massima attenzione ai dettagli".

Se sul capitolo Robur e lavori allo stadio si è affidata a una nota ufficiale (vedi fasciolo Sport), Fabio annuncia "massima attenzione alla vertenza Pay Care" e sottolinea pragmatica: "Incontrerò i lavoratori appena avrò da dare loro delle risposte". Il sindaco ammette: "Dopo il Palio ci sono tante questioni da affrontare in modo sistematico". E se sulla Multiutility chiede tempo per "una maggiore riflessione", le idee sono decisamente più chiare sulla macchina amministrativa comunale: "Dal punto di vista dell’assetto complessivo mancano ancora alcuni tasselli fondamentali. Il nostro obiettivo è metterci le mani per assestare tutto con posizioni dirigenziali chiare".

Il riferimento va in primis al settore Bilancio, che da mesi naviga a vista: il neoassessore di FdI Riccardo Pagni necessita al più presto di un dirigente con competenze in materia, per consentire all’amministrazione comunale di affrontare le sfide legate al "cambio di passo" dell’era Fabio’.