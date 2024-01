Il debutto da scrittrice di Lisanna Boschini

Esordio letterario per Lisanna Boschini, bancaria poggibonsese da tempo dedita alla scrittura e adesso alla prima pubblicazione di un’opera di narrativa: ’Io e te come anime gemelle’ (Riccardo Edizioni) è il titolo del corposo volume, 700 pagine, che racconta per filo e per segno di emozioni e sentimenti reali con uno sguardo aperto anche sulla comunità della Valdelsa tra gli anni Ottanta e i Novanta. "Ma non è un’autobiografia", precisa l’autrice, laureata in Statistica, al lavoro a Siena e attiva a San Gimignano sia nel Consiglio di amministrazione del Consorzio della Vernaccia che in ambito sportivo nel ruolo di dirigente accompagnatore della Under 18 della locale società di volley. "Mi considero una cantastorie più che una scrittrice – afferma – e soprattutto sono animata dall’idea di trasmettere le emozioni attraverso le parole". Sabato la presentazione del libro alle 18 a Casole d’Elsa al Centro Congressi Stefano Grassini in collaborazione con la Cartolibreria da Margherita. "Le amiche Dominga Pedani ed Elisa Biagi reciteranno alcuni passaggi e ci sarà anche mia sorella Lauretta", conclude Lisanna Boschini.

Paolo Bartalini