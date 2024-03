Il cuoro d’oro di Anffas. Nasce ‘Luogo Terzo’

Disabilità e non soltanto. Anffas Altavaldelsa, impegnata nel garantire alle persone i diritti che altrimenti non sarebbero loro riconosciuti, dà vita a un progetto rivolto ai minori, con o senza disabilità. L’iniziativa ha nome Luogo Terzo, uno spazio in cui i ragazzi potranno sviluppare capacità espressive e relazionali secondo le loro attitudini, partecipando nell’arco della settimana a laboratori capaci di abbracciare musica e danza, disegno ed educazione motoria. Tutto ciò avvalendosi anche della collaborazione di professionalità esterne ad Anffas Altavaldelsa, associazione presieduta da Flavia Grazi che gestisce con i suoi operatori le diverse attività in calendario. Uno speciale contenitore che ha come riferimento in questo caso gli spazi di Anffas Altavaldelsa all’interno della Galleria delle associazioni, a Poggibonsi in via Trento, 15. Una superficie polifunzionale a disposizione di chiunque tra i giovanissimi voglia partecipare a percorsi di crescita, di carattere cognitivo a relazionale, orientati anche verso una integrazione del tempo scuola. Tra le proposte il laboratorio musicale Suoni, ritmi e rumori, a cura di Antonella Marchetti il martedì dalle 17 alle 18. Dalle 18 alle 19,30, il martedì, l’educazione senso-motoria da parte di Marco Ceccatelli: Mi muovo, mi conosco. Il giovedì dalle 17,30 alle 18,30 Viola Rosa Giamagli, performer presente da anni sul territorio, offre con il suo circo teatro Oblì Shalà un itinerario tra clowneria e giocoleria. Interessante pure l laboratorio di disegno e fumetto "A mano libera", tenuto dal vignettista Dimitri Gori il venerdì dalle 17 alle 19. Tempo dedicato al doposcuola, il lunedì dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 17 alle 19. Previsto, su richiesta, il sostegno nei compiti.

Paolo Bartalini