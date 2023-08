Il cucciolo Rufus cerca una famiglia a cui volere bene

Cani abbandonati, un fenomeno diffuso soprattutto d’estate. Ne sa qualcosa anche Rufus (foto), dolcissimo cucciolo che è stato accolto dai volontari del canile Una di Poggibonsi e che è in attesa di una famiglia. Gli interessati possono contattare il 331.4845259. Il canile Una, nato nel 1989, si trova a Maltraverso ed è una struttura all’avanguardia Ci sono due sale di degenza, una sala operatoria, ambulatori, uffici, cucina, due wc per il personale, una stanza con vasca da bagno per i cani.