’Il Corpo artificiale’. Il libro dei professori. Rossi e Prattichizzo

Ieri in Regione a Firenze la presentazione del libro ’Il Corpo artificiale. Neuroscienze e robot da indossare’ dei professori Simone Rossi e Domenico Prattichizzo dell’Università di Siena. Simone Rossi è professore di Fisiologia e Neurologo e Domenico Prattichizzo di Robotica. Il libro racconta storie di idee, sviluppo tecnologico e scientifico, ricerche in corso, su nuovi e in parte rivoluzionari dispositivi indossabili: fra questi, il sesto dito robotico che restituisce la capacità di afferrare oggetti a pazienti con paralisi della mano; le cavigliere vibranti che aiutano i Parkinsoniani; un vibratore multisensoriale che si applica dietro all’orecchio.