Il Coro dell’ateneo torna ad esibirsi Oggi il concerto nell’aula magna

Dopo le recenti esibizioni al Graduation Day torna in concerto il Coro dell’Università di Siena: l’appuntamento è per oggi alle 18.30, nell’aula magna del Rettorato. Il Coro eseguirà un ampio repertorio comprendente: Gaudeamus Igitur; Though Philomela lost her love, del madrigalista inglese Thomas Morley; l’Alleluja dell’organista americano Gordon E. Young; Viva tutte le vezzose di Felice Giardini; The Sound of Silence di Simon & Garfunkel; Angele Dei di Ennio Morricone e gli spirituals We shall overcome e Lord I want. Il coro, diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi, è composto da studenti, personale docente e tecnico-amministrativo e nasce con l’intento di avvicinare le diverse componenti del mondo accademico mediante l’attività formativa e ricreativa insieme. Strutturato secondo la formazione tradizionale in soprani, contralti, tenori e bassi, il coro dell’ateneo senese studia e propone un repertorio vocale, sia a cappella, sia con accompagnamento strumentale, spaziando dalla lauda alla polifonia del Cinquecento, alla coralità romantica, moderna e contemporanea. L’ingresso all’iniziativa è libero. A conclusione del concerto si terrà un momento conviviale.