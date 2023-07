Il coraggio di nonno Emilio "E’ stato fenomenale Ha rianimato il nipote che non respirava più"

di Laura Valdesi

SIENA

Emilio, un nonno dal cuore gonfio di paura per il nipotino ma consapevole che solo i nervi saldi gli avrebbero consentito di provare a salvarlo. Dall’altro capo del telefono Sara, un’infermiera specializzata in emergenza-urgenza che ha guidato con fermezza le mosse dell’uomo, come se gli fosse accanto. Insieme hanno compiuto il miracolo, riportando alla vita un bambino di 20 mesi andato in arresto cardiaco da soffocamento. Il nonno ha praticato in diretta la rianimazione cardio-polmonare, l’infermiera ha dettato ogni mossa. Ed il piccolo trasportato con Pegaso (atterrato in un posteggio dei bus turistici) al Meyer di Firenze è stato dimesso ieri sera dall’ospedale dove era stato trattenuto in osservazione breve. "Gli regalo quello che vuole quando lo vedo", esclamava felice il nonno Emilio. Famiglia originaria di Campobasso che vive in Canada, giovedì era arrivata a San Gimignano, in località Montauto, per salutare la cugina che vive qui. E’ nella sua proprietà che è avvenuto il salvataggio, giovedì a partire dalle 18.54 quando è giunta la telefonata con cui la famiglia chiedeva aiuto per il piccolo. "Erano giustamente molto concitati, il bambino non parlava più, sembrava senza vita. Mi sono assicurata di far valutare i parametri vitali, volevo sincerarmi delle condizioni. Ho chiesto se piangeva, se teneva gli occhi aperti, se si scuoteva o respirava: non erano presenti segni vitali. Ho compreso che eravamo di fronte ad un arresto e serviva subito la rianimazione cardiopolmonare", racconta Sara Feragalli, 30 anni, infermiera dell’Emergenza-urgenza di Siena.

La chiamata è stata di una donna.

"Sì, ma siamo abituati a capire, in base al coinvolgimento emotivo, chi potrebbe aiutarci di più. A volte è difficile ottenere lo stesso risultato con tutti. Ho compreso da subito che il nonno era una persona speciale. Infatti si è rivelato fenomenale: non ha mai perso il controllo, con lui ho creato una relazione per cui ha eseguito alla lettera le manovre che indicavo".

Una vita si decide in un istante.

"Hanno messo il cellulare in vivavoce. E, scisse le linee guida internazionali di rianimazione cardiopolmonare in tante micro-azioni, ho usato un metodo che più volte mi ha garantito di comunicare in modo corretto con l’utenza. Cose dette in modo chiaro e diretto con poche parole. Un esempio: metta le mani al centro del torace, l’ha fatto sì o no?".

Quanto tempo è stato necessario per questa operazione?

"Da quando ho preso la telefonata al momento in cui ho riagganciato perché erano arrivati sul posto i sanitari (l’ambulanza della Misericordia di San Gimignano con la dottoressa, ndr) sono passati 7 minuti".

Un soffio.

"Tutto ciò è stato possibile perché dietro di me c’era una catena che si muoveva, dall’infermiera master Michela Gronchi della centrale operativa che mentre ero al telefono ha attivato l’elisoccorso all’operatrice tecnica Azzurra Cherubini (foto a sinistra) che si teneva in contatto con il personale dell’ambulanza. Organizzati, uniti, veloci. Siamo così sempre".

Quando ha capito che ce l’avevate fatta?

"Il bimbo che piangeva. ’Ecco, ecco, ora c’è, c’è’, mi ha detto il nonno".

Ha corso un grande rischio.

"Sì, ma si tratta di condizioni ordinarie lavorando nel settore dell’emergenza. Ci sono malori altrettanto importanti ogni giorno, da 0 a 100 anni".

Il nonno racconta (vedi articolo nel fascicolo nazionale) di aver attinto alle conoscenze apprese anni fa in un corso per prestare le prime cure. Il nipotino ha vomitato, riprendendosi ma era sempre cianotico. "Poi Sara ha detto cosa fare, sembrava che fosse passata un’ora tanto era il panico, invece solo pochi minuti", racconta l’uomo. Quando si dice che i nonni sono ’angeli’.