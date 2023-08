Il coraggio delle donne sull’Amiata Tre storie di imprenditrici agricole che hanno investito sulla terra

"Non si può raccontare la terra senza volti, mani, corpi". Susanna Cenni, ex parlamentare Pd, attivissima nel panorama politico senese, da sempre presta attenzione ai temi della sostenibilità, della cura della terra e del paesaggio. In un articolo per la rivista ‘Inedita’, ha raccontato tre storie di donne, imprenditrici agricole, che hanno eletto l’Amiata a loro base operativa.

"Ho iniziato a raccogliere queste testimonianze perché, dopo essermi occupata di agricoltura per molti anni, mi sono resa conto che quando si parla di agricoltura si tende a parlare dei prodotti di nicchia, della qualità, della bellezza dei territorio, e si parla poco delle persone e delle storie ’che stanno dietro’ a questi prodotti – ha detto Susanna Cenni -. Invece, soprattutto in mezzo alla crisi climatica che stiamo vivendo, le persone sono fondamentali. In modo particolare se si tratta di giovani agricoltori e se si tratta di giovani donne".

Nel suo articolo, sostenendo che "non si può raccontare la terra senza volti, mani, corpi", Cenni racconta le storie di Rossana Suh, Elena, Saeka, Giovanna e Tinti. Rossana è venuta dell’altra parte del mondo ed è rimasta sull’Amiata per amore, scegliendo di dedicarsi all’agricoltura. Elena e Saeka sono due giovani che, dopo esser state fuori per studiare e formarsi hanno deciso di tornare per investire nel loro territorio in modo sostenibile. La stessa cosa hanno fatto Giovanna e Tinti, oggi ultrasettantenni con una vita di esperienza nell’agricoltura alle spalle. "In tutte queste donne c’è un grosso investimento sul valore del territorio e della terra, e io credo ci sia un rapporto quasi viscerale delle donne con la terra e con il territorio – ha spiegato l’ex deputata -. Molte giovani donne scelgono di fare agricoltura in un certo modo: scelgono di fare qualità e spesso di fare biologico. Non voglio dire che la qualità la fanno le donne e non gli uomini, ma se andiamo a guardare le esperienze in agricoltura di giovani donne, possiamo notare che quasi sempre fanno questa scelta".

L’ostinazione è comune in tutte le storie raccontate da Cenni, e l’aspetto non è del tutto positivo, perché significa non sono pochi gli ostacoli che queste donne hanno dovuto affrontare per poter fare agricoltura in modo sostenibile e magari redditizio. "Ci sono alcune misure che le regioni e i programmi europei fanno a sostegno dei giovani imprenditori e agricoltore, bisogna rendere più semplice l’accesso a queste misure. Bisognerebbe riuscire a favorire chi fa ostinatamente qualità e lo fa ostinatamente sul territorio – ha concluso Susanna Cenni.

Eleonora Rosi