Dieci anni fa la Commissione Migrantes Toscana, con l’Università per Stranieri di Siena e il Centro G. La Pira Carta di Siena, realizzò la Carta di Siena per capire i cambiamenti culturali legati alle migrazioni. Oggi la città è chiamata a riflettere ancora: "Il 22 novembre 2013 Siena ha realizzato una riflessione importante, che ha portato alla stesura di un testo che, per quegli anni, era un punto di riferimento sul tema dell’accoglienza, dell’integrazione – ha detto il cardinale Augusto Paolo Lojudice –. Abbiamo voluto cogliere per ripensare nuovamente a un tema come quello dell’accoglienza, che ci faccia comprendere come la presenza di tanti immigrati sul nostro territorio non è un pericolo, ma può diventare una risorsa". Il convegno ‘La Carta di Siena. Dieci anni dopo. Siena e l’accoglienza, rigenerare la città’ si terrà il 6 febbraio dalle 15, nell’auditorium dell’Università per Stranieri, in via Pispini 1. Porteranno il loro saluto Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Commissione Migrantes regionale, il prefetto Matilde Pirrera, David Bussagli, presidente della Provincia, Micaela Papi assessore ai servizi sociali, famiglia, volontariato e terzo settore del Comune, Francesco Salvatore Barba, vicario del questore di Siena e Gianluca Navone, delegato al Polo universitario penitenziario della Toscana per l’Università di Siena. Interventi di monsignor Gian Carlo Perego, Caterina Boca, Sonia Paone, Laura Zanfrini, Andrea Scibetta, Maddalena Colombo, Paolo Morozzo Della Rocca, Simone Marino Varisco. Conclude i lavori monsignor Pierpaolo Felicolo. Coordinano Virginia Minnucci, Università per Stranieri, e Delfina Licata, Fondazione Migrantes.

E.R.