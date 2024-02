Il convegno Coinvolgimento e accoglienza del paziente nella cura

Cresce il coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Per fare il punto sulle progettualità in corso e aprire un confronto anche con altre aziende sanitarie, soprattutto per relazionarsi sulle best practice, in occasione degli eventi della Giornata del Malato, oggi, presso il Centro didattico - dalle 9.30 – si svolgerà la seconda Giornata del coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura. L’evento, aperto ai cittadini, vedrà la partecipazione del presidente della Regione, Eugenio Giani; porteranno i saluti il rettore Roberto Di Pietra, Enrico Sostegni, presidente Terza Commissione Regione, Giuseppe Gugliotti, presidente Conferenza aziendale dei Sindaci, l’assessore comunale Giuseppe Giordano, Mattia Bongini, presidente Consulta provinciale del Volontariato e i lavori saranno aperti dall’assessore regionale Simone Bezzini.

L’evento si svolgerà in due sessioni: la prima parte, moderata dal direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta, ideatore dell’iniziativa, vedrà la presentazione delle best practice in tema di accoglienza e umanizzazione con le esperienze presentate da ASL 4 Liguria, ASL Modena, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli e Asl Toscana sudest. La seconda parte, moderata dalla direttrice sanitaria Maria De Marco, approfondirà alcuni progetti portati avanti in ospedale e che hanno contribuito a migliorare l’accoglienza, i percorsi di cura e l’umanizzazione: l’esperienza del Punto Informativo del Comitato di partecipazione, la figura del ’paziente esperto’ nel trapianto di cuore con l’Associazione cardiotrapiantati, sezione di Siena; l’esperienza delle Case Accoglienza che potenziano l’ospitalità per familiari e caregiver dei pazienti; Ail Siena Grosseto, Fondazione Danilo Nannini, Associazione Cardiotrapiantati; l’esperienza Ematologia in musica; le attività del trasporto sanitario con ANPAS e Siena Soccorso.