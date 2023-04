Il console Usa Gupta incontra il sindaco

A Monteriggioni ha fatto visita Ragini Gupta Console Generale degli Stati Uniti d’America. Ragini Gupta ha incontrato il Sindaco Andrea Frosini e l’Assessore alla Cultura ed al Turismo Marco Valenti. L’incontro si è focalizzato sui legami economici e culturali tra il territorio e gli USA. "Monteriggioni – ha affermato Ragini Gupta – è molto conosciuta e apprezzata dai turisti americani per le sue mura ed anche per essere l’ambientazione di Assassin’s Creed. Visitare questo borgo storico di valore inestimabile della Via Francigena è come fare un salto nel passato". "È stato un grande piacere ospitare la Console e la sua delegazione – ha affermato il primo cittadino di Monteriggioni Andrea Frosini Un’occasione che ha dato la possibilità di intrattenere importanti relazioni per il nostro territorio".