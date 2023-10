Il Consiglio comunale vota la via della pace

Attacco terroristico di Hamas in Israele: il Consiglio comunale lancia un segnale di pace, approvando con voto unitario una mozione di condanna che impegna il sindaco e la giunta comunale "a esprimere in ogni sede istituzionale lo sdegno di Siena e della sua comunità per i gravissimi atti terroristici perpetrati nei confronti del popolo e a manifestare ferma condanna del ricorso a torture e massacri contro la popolazione civile inerme". Tuttavia per arrivare alla sintesi è stato necessario un fitto lavoro di tessitura, in particolare sugli emendamenti presentati dalle Dem Giulia Mazzarelli e Gabriella Piccinni e da Anna Ferretti (Progetto Siena). In pratica sono stati tolti i riferimenti a israeliani e palestinesi, chiedendo all’amministrazione comunale, fra gli impegni, anche quello di "esprimere il pieno sostegno a ogni azione diplomatica affinché si eviti l’escalation del conflitto". Espunta dal testo definitivo anche la proposta di Piccini di attuare una serie di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e nella comunità senese, convolgendo le Università. Essendoci infatti l’ipotesi di interpellare anche l’Università per Stranieri e il rettore Tomaso Montanari, notoriamente critico verso il centrodestra, l’emendamento di Piccini è saltato. La mozione, nel testo originale, era stata presentata da FdI, attraverso il capogruppo Bernardo Maggiorelli (foto), che in aula ha ricordato: "La sorella di mia nonna ha sposato un israeliano, conosciuto 50 anni fa in quanto studente di Medicina a Siena. Si sono sposati e si sono trasferiti a Tel Aviv, dove vivono con due figli. Quindi ho notizie dirette sul conflitto. Ci auguriamo che finisca presto".

Di mediazione in mediazione, il testo definitivo è stato votato all’unanimità.